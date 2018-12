Pé de Chumbo encerra temporada com festa

A 13ª temporada da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo chegou ao fim e o piloto Felipe Santo André, o Tite, sagrou-se bicampeão do campeonato que reúne empresários e profissionais liberais. A última etapa do ano foi realizada no kartódromo de Nova Odessa, na manhã do dia 8 de dezembro, e Tite repetiu o feito de 2016, quando conquistou o título pela primeira vez.

Após as corridas em Nova Odessa, pilotos, patrocinadores, equipe de apoio e convidados participaram da solenidade de premiação e a festa de confraternização no Beppo. Para 2019, o presidente do Pé de Chumbo, Marcelo Marusso, já confirmou que o campeonato terá 28 pilotos e que a abertura será no dia 16 de março. A novidade será a disputa também por equipes – serão sete conjuntos com quatro pilotos cada -, que levarão os nomes dos patrocinadores do campeonato.” Foto: Wado Pellizoni