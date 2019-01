Parabéns aos aniversariantes do mês de janeiro

Muita gente bonita e de bem com a vida comemorando niver neste mês de janeiro. Eclética aproveita essa ocasião mais que especial para trazer alguns cliques e selfies em momentos únicos de cada um, em diversos lugares, seja em casa, na viagem, naquele minuto em que vale registrar e ter como recordação.

A homenagem de Eclética é para que cada um possa celebrar essa data especial em grande estilo, e comemorar cada segundo a vida e a pessoa maravilhosa que é. Que nunca falte sorriso no rosto e muita paz e alegria no coração. Feliz aniversário e votos de muito sucesso nessa caminhada e no ano que se inicia. Confira alguns cliques sob as lentes de Eclética e dos próprios aniversariantes.