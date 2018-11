Paella Caipira da Amai

O Espaço Cosmopolitan, em Santa Bárbara d´Oeste, recebeu no último dia 21 de outubro a Paella Caipira em prol da AMAI – SBO (Associação de Monitoramento de Autistas Incluídos). Cerca de 250 pessoas experimentaram a deliciosa receita preparada pelo grupo “Há bares que vêm para o bem”, formado por amigos e apreciadores da boemia da cidade. Por várias vezes no ano, o grupo realiza almoços, cuja renda é voltada para entidades assistenciais da região. Além do refinado almoço, os presentes ainda puderam se divertir com um show da dupla Denis & Ruan.