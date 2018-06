Os melhores cliques da Festa do Peão de Americana

A primeira noite da 32ª Festa do Peão de Americana levou milhares de pessoas ao Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

Além da expectativa dos fãs pelos shows de Marília Mendonça e Anitta, o público ainda estava na ansiedade por tudo que envolve esse megaevento, lotando os camarotes, as barracas de comidas típicas e os estandes que todos os anos fazem da Festa do Peão americanense uma das mais tradicionais e concorridas do Brasil.

Confira algumas das pessoas que passaram por lá nesta primeira noite. E não se esqueça: muita coisa ainda deve rolar até o próximo domingo, quando mais uma edição se encerra.