Os 70 anos do Coro Santo Antônio

Em 2019 o Coro Santo Antônio celebrou sete décadas de existência. A data histórica foi comemorada dia 30 de janeiro, no entanto o grande momento de comemoração junto à comunidade, só aconteceu em meados de abril, com o espetáculo “A história contada e cantada do Coro Santo Antônio”.









































+ 12

Resumir Galeria

Organizado pelo Instituto Cultural Monsenhor Nazareno Magi, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e com a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento aconteceu no Teatro Municipal Lulu Benencase e envolveu 120 pessoas, entre músicos e outros profissionais de organização.

Além disto, a iniciativa foi beneficente e arrecadou mais de 220kg de alimentos, 12,6 litros de óleo e 30 litros de leite. Cerca de 500 pessoas prestigiaram a encenação marcada por muita emoção e brilhantismo.

O espetáculo contou com a participação da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e dos Corais convidados: CORDA, Incantus e Vocalis. Através da música, o público foi convidado a viajar pelas 7 décadas desde os anos 50 até os dias atuais. Belíssimo e muito bem montado, o espetáculo é histórico, encanta e resgata um momento muito importante da história de Americana. Bom de ver, de ouvir e de sentir!

História

Quando foi criado por Monsenhor Nazareno Magi, em 1949, tão logo assumiu como pároco a Paróquia Santo Antônio, o coro ficou conhecido como um coral masculino. Com 7 décadas de atividades ininterruptas, somente na última, foi permitida a presença de vozes femininas. Entre as grandes conquistas de sua história o coro acumula prêmios, homenagens, participações em festivais, eventos, além de trabalhos filantrópicos e humanitários, realizados todos os anos. Entre os destaques o “Prêmio Culturas Populares – Leandro Gomes de Barros”, promovido pelo Ministério da Cultura, a eleição em 2017 como uma das 7 Maravilhas de Americana e a mais recente: o tombamento como patrimônio imaterial da cidade, merecem ser citados.