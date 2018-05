Os 68 anos de fundação do Clube Recreativo Sumaré

A festa comemorativa aos 68 anos de fundação do CRS (Clube Recreativo Sumaré), realizada no último dia 26, foi abrilhantada pelas bandas Biquíni Cavadão e Capital Inicial Cover Oficial.

Fãs de Sumaré e região lotaram a pista, na frente do palco montado no campo sintético da sede social, e também as laterais – onde ficaram a Área Vip e Camarote (mesa).

O evento foi aberto a sócios e convidados. Excelente estrutura física e operacional, com praça de alimentação, e muitos elogios no Facebook por quem prestigiou a festa e cantou horas seguidas músicas conhecidas com a banda Capital Inicial Cover Oficial, liderada pelo vocalista Marco Casarin.

O Biquíni Cavadão, de Bruno Gouveia e cia, subiu ao palco pouco depois da meia-noite, para delírio e alegria geral. A festa ficou completa. Eclética conferiu de perto.