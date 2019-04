Os 64 anos do Lions Clube Americana Centro

O Lions Clube Americana Centro celebrou no mês de abril os seus 64 anos. Para comemorar a data, um jantar com a presença da liderança do Distrito LC3, contou com a participação de 60 pessoas, entre membros, visitantes e autoridades civis.













































Com menu assinado pelo chef Reinaldo, leões e domadoras aproveitaram para testar novidades da gastronomia italiana, que inclusive, foram aprovadas e servidas na festa realizada ontem, no Clube do Bosque. Em breve a Eclética publica a cobertura completa da Noite Italiana.

Por enquanto, confira como foi a comemoração do aniversário, lembrando que o Lions é mantenedor do CPC (Centro de Prevenção à Cegueira).