Os 50 anos do Dezão

Uma verdadeira viagem no tempo. Assim pode ser resumida a festa que marcou a entrada nos 50 anos do Rogério Donizete, o popular Dezão. O badalado evento aconteceu no dia 2 de junho no Clube do Bosque. E logo na entrada, uma tenda de pastel e caçulinha convidava a todos a entrarem no túnel de tempo com televisores que remetiam a todos os velhos comerciais dos anos 1980.

Já no salão, mesas temáticas lembravam clássicos da TV e do Cinema, como Chacrinha, Sidney Magal, ET – O Extraterrestre e outras atrações que marcaram época.

A Banda comandada pelo cantor Nilton Máximo também ajudou a dar o clima com hits da época, enquanto o bar servia bebidas como Hi-fi, fogo paulista e dry martinis. Todo o projeto da festa foi pensado pela cerimonialista Renata Paixão, da GR Produções, junto da família do aniversariante.

A festa foi longe, pois muitos não queriam voltar a 2018 novamente.