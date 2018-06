Poucas festas da noite americanense são tão tradicionais quanto o Flashback do Flamengo. E a última edição, que aconteceu na noite do dia 19 de maio, foi ainda mais especial, afinal marcou os 5 anos do evento que mistura músicas dos anos 1970 e 80 e um público familiar que viveu o auge desses hits.

Cerca de mil pessoas participaram desta edição, uma média bastante alta que vem se mantendo há vários anos, segundo o diretor social do Flamengo, Rogério Tottene.