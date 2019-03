O ronco dos motores

A quinta edição do Expo Clássicos movimentou a Expo Águas dias 16 e 17 deste mês. O evento mais uma vez superou as expectativas, com bom público – aproximadamente 13 mil pessoas, de acordo com a organização – e pela variedade de veículos, um verdadeiro colírio aos amantes do antigomobilismo, especialmente pelo ronco dos motores. Além dos poderosos da Confraria dos Gigantes, outra ala que chamou a atenção foi a do Exército. Todos faziam questão de registrar o momento e a pose em frente a essas relíquias. Com estrutura 100% coberta, o Expo Clássicos propiciou ampla praça de alimentação, além do tradicional porco no rolete e costela ao fogo de chão, e shows musicais. A entrada foi um quilo de alimento não perecível, que membros do Rotary Club Sumaré se encarregaram de receber na portaria do recinto. Ao todo, foram quase dez toneladas. Os belíssimos cliques do Expo

Clássicos você vê aqui.