Dois deliciosos, crocantes e suculentos porcos no rolete para comemorar os 72 anos do Padre Itamar. Foi o “O Porco do Padre”, que agitou a Paróquia São Jorge em Nova Odessa no último dia 18. O almoço contou com o apoio da Rádio Você e do locutor Cezar Polidoro. Com espaço kids para alegrar a criançada, os convidados saborearam além da iguaria principal, a carne de porco, o tradicional arroz com feijão, farofa, salada e vinagrete. Foram assados cerca de 240 quilos de carne no rolete. O aniversariante estava muito feliz, já que o evento em que ele celebrou mais um ano de vida foi espetacular, e lotou o salão social. Muitos foram prestigiar e abraçar o padre Itamar, que é muito simpático e festeiro, e aproveitaram a ocasião para almoçar fora. Afinal, são mais de sete décadas de muita disposição de dedicação; e ele merece muitos abraços. Parabéns Padre Itamar!