‘Nova Canção – Festival de Música Popular’ agita Nova Odessa

A Confraria da Viola Caipira, da dupla Marcelo Neves & Jadher, fez um show sensacional na Praça dos Três Poderes, em Nova Odessa, no último sabadão (26). A dupla foi a atração especial do “Nova Canção – Festival de Música Popular” de Nova Odessa.

O evento realizado pelo departamento de Cultura integrou a Revirada Cultural e fez parte da programação de aniversário dos 113 anos do Município. Destaque para a praça de alimentação, com cardápios oferecidos pelas entidades assistenciais.

No meio do público, prestigiando o show, os candidatos que disputaram a etapa da segunda noite do festival que durou três dias, entre eles o vencedor Daniel Conti. No repertório eclético, a dupla Marcelo Neves & Jadher cantou no moda de viola e sucessos conhecidos das bandas Eagles, Credence e The Rolling Stones.