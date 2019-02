Nos embalos de sábado à noite

Noite animada e música boa! Se não fossem a aparelhagem e as luzes de LED, o público do Flashback do Clube do Flamengo poderia se sentir num túnel do tempo, embalo pelos sucessos das décadas de 60, 70 e 80. O evento, que aconteceu no último sábado (09), “inaugurou” o calendário festivo de 2019 e reuniu cerca de 700 pessoas no salão social, que dançaram e “arrasaram” ao som do DJ Clóvis. “O Flashback é um evento muito aguardado e sempre um sucesso. Teremos mais duas edições este ano e novidades”, comentou o diretor social do clube, Rogério Tottone. As surpresas começam no próximo Flashback, marcado para o dia 8 de junho. Confira os cliques da festa.