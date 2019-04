O que era bom ficou ainda melhor! O Rotary Club Sumaré-Ação promoveu no último dia 29 a Noite Boêmia na Lapa Carioca.

























































+ 20

Resumir Galeria

Essa 5ª edição do superevento beneficente aconteceu no Buffet Doce Sabor e Arte – novo local climatizado e com espaço kids – e propiciou uma noite agradável, com roda de samba do grupo Samba 100 Dó que fez um verdadeiro tour pelos grandes sucessos do samba, fora o delicioso cardápio com comida de boteco: petiscos maravilhosos e cerveja gelada.

Além da diversão, os convidados colaboraram com as boas causas humanitárias desse importante clube de serviço, ou seja, a renda foi revertida a projetos sociais e à erradicação da poliomielite.

Quem compareceu ao evento se encantou, afinal a ideia era justamente trazer um pouquinho da cultura e da noite mais boemia da Lapa Carioca para Sumaré. Eclética passou por lá.