Conta a história que no dia 29 de dezembro, São Pantaleão, vestido de andarilho, caminhava por um vilarejo e pediu comida em um pequeno casebre. Ali, vivia uma família de poucos recursos, mas o recolheram para a ceia. Na ocasião, havia apenas sete bolinhas feitas de farinha (nhoque) para cada um à mesa. São Pantaleão comeu, agradeceu a acolhida e foi embora. Após a data a família foi agraciada com muita fartura e prosperidade. Desde então todo dia 29 é comemorado o dia do Nhoque da Sorte, motivo pelo qual o Restaurante Casa Di Napoli Pizzaria reúne cerca de 50 pessoas mensalmente. Em fevereiro o evento acontecerá no dia 28.