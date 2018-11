Mutirão Novembro Azul

Prevenir é amar. Esse foi o Mutirão da Próstata Novembro Azul realizado na manhã do domingão (25/11), na Praça Manoel de Vasconcelos, em frente ao Laboratório Rebouças. Além de orientação para a saúde, atendimento jurídico via OAB Solidária, alongamento e orientação para atividade física, a ocasião especial propiciou à ala masculina o mais importante: o exame preventivo da próstata. Ao todo, foram oferecidos 350 exames, afinal salvar uma vida não tem preço! O Movimento Azul e Rosa continua nesta quarta-feira, com o Café da Tarde Azul e Rosa, a partir das 13h no Salão Social do Clube Recreativo Sumaré. O evento reserva muitas atividades, entre elas, alongamento, maquiagem, design de sobrancelhas, yoga, e muitos comes e bebes. Confira os cliques do Mutirão da Próstata.