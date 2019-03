Matine de Carnaval do Flamengo

Os foliões das próximas gerações já estão sendo preparados! A prova foi a animada matinê do Flamengo, que tomou conta da sede do clube americanense durante a “festança de momo” no último feriadão. Centenas de crianças, acompanhadas de seus familiares dançaram e se divertiram já tomando gosto pela mais popular festa brasileira. A diretoria do Flamengo também comemorou o sucesso do evento, já que o clube vem ampliando suas ações festivas junto aos sócios nos últimos anos.

Confira os cliques