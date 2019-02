Ela tem o dom quando o assunto é massa, e ele representa o talento como bom marqueteiro. Estou falando do simpático casal e que dispensa comentários Celi Vasconcellos e Roberto Coragem Guerrinha. Os anfitriões receberam amigos especiais no último sábado (02), num cantinho especial – nos fundos da Dona Annita – para um verdadeiro jantar italiano: Massa & Jazz. No cardápio, delícias inigualáveis da Dona Annita, tendo como prato principal tortelloni de ricota com espinafre e talharim com brócolis e bacon regados a vinho. E pra acompanhar muita música de qualidade. A banda fez um tour e interpretou grandes nomes da música internacional, como John Lenon, Bee Gees, entre outros. Foram horas especiais e agradáveis de bate-papo e boas risadas entre amigos. Eclética registrou esse momento especial na vida de Celi e Guerrinha.