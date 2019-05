Mais uma edição da balada Sarcófago agita o público

A edição de abril da badalada e sempre inesquecível festa Sarcófago foi sensacional. Com produção da Pulsar (Leia-se Marcel Barbosa) e promoção de Julião Biagio, a festa teve animação do DJ Alexandre Ganso, que estava inspiradíssimo, fazendo um verdadeiro resgate das músicas que ele tocava nos tempos de domingueira do Rio Branco, da Squalidus e do próprio Sarcófago na My Way.

























































Rolou até música lenta em pista de dança lotada. Sobrou animação e nós passamos por lá para conferir. Veja!

Próxima parada!

No dia 11 de maio Julião Biagio assina a festa “Bosque Sertanejo” junto com a Pulsar, com parceria do Liberal. A proposta é promover uma noite para jovens e adultos, com várias atrações “exclusivamente” sertanejas, como a dupla Marcio & Douglas, (The Voice Brasil), apadrinhada por Edson & Hudson, Witorugo Oliveira e banda, Comitiva Comanches Country Show, DJ F Santos (Sertanejo Universitário) e casais da escola de dança Rytmo & Sabor . Show!