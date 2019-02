O rock’n’roll rolou solto no último dia 9 de fevereiro no Pesqueiro Feltrin com a festa Let’s Rock. O evento levou ao palco três bandas de destaque da cena roqueira regional: Artéria Rock, The Ground e Alma Lavada. Mas não foi apenas no palco que o clima ficou bonito. Na plateia um público de idade variada abrilhantou o pequeno festival. Era gente bonita, elegante e com rock na veia cantando os muitos hits que desfilaram pelo palco e mantendo um bate-papo animado com os amigos.