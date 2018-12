La Nostra Itália

A comunidade italiana foi importantíssima para a fundação da cidade de Americana. Aqui, deixaram a sua fé, o gosto pela comida e pela reunião familiar, além de fomentar a economia local. O resgate de toda essa história é feito por seus descendentes e, agora, oficialmente pelo Circolo Italiano Di Americana, lançado oficialmente em evento social no mês de outubro. O coquetel de lançamento da associação aconteceu no dia 30, no Blumengarten Halle Espaço de Eventos e reuniu 120 pessoas dentre sócios-fundadores, autoridades políticas e convidados. O clima das cantinas italianas além das massas (mininhoque com ragu de ossobuco e polentine ao molho) foram destaque, além de outras fingerfoods preparadas pelo Flami’s Buffet.