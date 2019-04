Jantar Pascal da Igreja de São Jorge, em Nova Odessa

Há 56 anos acontecia no bairro São Jorge em Nova Odessa a primeira festa em homenagem ao padroeiro. Desde então, o evento festivo e religioso virou tradição. E como ocorre anualmente, a programação é realizada todos os finais de semana do mês de abril, com quermesses, shows, bingos e etc. Na edição deste ano, as festividades tiveram início no dia 06 e se encerram neste domingo (28).





















































Além da parte litúrgica, o público pode se deliciar com um cardápio variado, como a noite do pastel e a quermesse com várias barracas de comes e bebes. A novidade deste ano foi o Jantar Pascal no último sabado, véspera do domingo de Páscoa, que teve o arroz carreteiro como prato principal.

Após a missa celebrada pelo padre Itamar Gonçalves os fieis lotaram o salão paroquial para o evento. Vale destacar que toda a renda será destinada aos trabalhos da Paróquia. O encerramento da festa neste final de semana terá quermesse e show de prêmios no sábado, e almoço e noite do pastel no domingo.