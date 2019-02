Jantar italiano em Santa Bárbara

A Silvana Bueno Massas Artesanais, de Santa Bárbara d’Oeste, realizou no último sábado, dia 09, um jantar italiano para cerca de 40 convidados onde apresentou um menu cheio de delícias, além de boas surpresas. Foram servidas cinco massas, três delas recheadas.

A surpresa da noite ficou por conta do talharim de limão siciliano, uma das novidades da empresa.

Segundo Raquel de Oliveira Bueno, uma das proprietárias, o jantar italiano é um evento realizado mensalmente na empresa, sempre para mostrar as delícias do cardápio e as novidades entre os pratos.

Devido ao sucesso e a “fila de espera” para participar, o evento deve começar a ser realizado quinzenalmente em breve.