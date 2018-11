Jantar Italiano da Apae de Americana

No último dia 27 de outubro, a Apae de Americana realizou o Jantar Italiano, em comemoração aos seus 50 anos. O jantar foi realizado no Americana Hall com cardápio preparado pela Tutti Bono, sob supervisão de Rosangela Oliveira. Os convidados curtiram o delicioso cardápio ao som da Banda Master.





























































+ 22

Resumir Galeria

O evento ressalta uma associação que nasceu em 1968, como Creia (Centro de Recuperação Infantil), que na época atendia 14 crianças especiais.

Em 1997 alterou-se a razão social para Apae, e atualmente a entidade atende 1.000 pessoas com deficiência, desde o nascimento até a idade adulta, nas áreas de saúde, assistência social, inclusão e educação especial.

Confira alguns convidados desse jantar tão especial.