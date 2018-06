Jantar dos Empresários Acia

Animado pelo som da banda Acrópolis, o Jantar do Empresário 2018, oferecido pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), proporcionou uma noite elegante e animada no dia 19 de maio. O tradicional evento, no Espaço Le Blanc, teve o banquete mais uma vez assinado por Claudia Porteiro. No menu, finger foods deliciosos como o cone crocante de parmesão com carpaccio e o irresistível dadinho de tapioca com geleia de pimenta, além do brownie com brigadeiro belga, sorvete de creme e calda de frutas de sobremesa. O jantar reuniu empresários, comerciantes e políticos da cidade e, ao final, sorteou uma viagem para o Nordeste. Tudo organizado pela equipe do presidente da Acia, Dimas Zulian. Confira quem marcou presença.