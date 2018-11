Happy birthday pastor José Luiz

Um jantar delicioso para comemorar o aniversário do pastor José Luiz da Silva. A festa aconteceu no último dia 26, na própria IEAD do Jardim Santa Rita, em Nova Odessa. O cardápio especial foi elaborado pela Chef Bia Guimarães e contou com carne suculenta ao molho madeira, creme de milho, arroz, farofa e saladas. Muitos convidados prestigiaram o jantar festivo, entre eles, o presidente do campo de Americana – pastor Cláudio Munhoz. Como toda comemoração de aniversário não faltou mensagem de congratulações, recheadas de fé e esperança. A ocasião reservou ainda palavras de agradecimento e muitos louvores, afinal, é preciso ser grato diariamente pela vida. Após o jantar foi servido bolo com sorvete. Fica aqui o happy birthday ao pastor José Luiz.