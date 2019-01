Nestes dias de temperaturas altíssimas, é quase impossível ficar em casa. Então, nada melhor do que sair com os amigos e “tomar um ar” bebericando um chopp, um suco ou mesmo beliscando algum tira-gosto acompanhado só de gente alta astral. Uma volta pela noite de Americana deu para sentir o clima da estação mais quente do ano provocando risos de satisfação. Alguns desses momentos foram flagrados pela nossa equipe de fotógrafos na última semana.