Giro pela 1ª semana do Sumaré Arena Music

A primeira semana da 7ª edição do Sumaré Arena Music foi um sucesso e atraiu 30 mil pessoas nos dois primeiros dias do evento. Nem mesmo a chuva que caiu no último final de semana foi capaz de espantar o público que prestigiou e curtiu muito o evento que, por ser coberto, garantiu o tempo seco para quem não abriu mão de se divertir em um dos rodeios mais organizados da região.

Na primeira semana, o evento realizado na Expo Águas Sumaré, teve como atrações Simone & Simaria, Jerry Smith e Thiago Lins (sexta) e Edson & Hudson e Zé Neto & Cristiano (sábado). Um detalhe bacana é que só nessa primeira semana, a comissão organizadora arrecadou duas toneladas de alimentos, que serão repassados para o Rotary Clube de Sumaré doar para entidades assistenciais da cidade.

Nessa segunda semana da festa, que recomeça sexta, quando se apresentam Dennis DJ e a dupla Diego & Arnaldo, a promoção continua! Quem levar 1kg de alimento não perecível terá desconto de 50% do valor do ingresso para a Área VIP e Arena Pista.

Encerrando a festa, no sábado os shows ficam por conta de João Paulo, a dupla Guilherme & Benuto, e o “Embaixador”, Gusttavo Lima. Bom de ir!