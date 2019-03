Uma verdadeira festa! Foi o 1º Carnaval da Associação Nipo de Sumaré festejado juntamente com os aniversariantes do mês de fevereiro. A festa folia & niver aconteceu no domingão (03/03), teve início no final da tarde e se estendeu por horas, com muita animação e comes e bebes ao sistema comunitário (mochiyori). A organização ficou a cargo do recém-criado Seinenkai – Departamento de Jovens da Nipo Sumaré, que estruturou o evento e decorou a sede, que recebeu entre os foliões, integrantes do grupo de taikô (tambores japoneses), grupo de dança, amigos, associados e familiares. Foi uma noite de brincadeiras, alegria e diversão, com direito a pausa para o tradicional ‘parabéns a você’! A associada Micheli Kanashiro que lançou a proposta para a realização do Carnaval, doou uma deliciosa barca de sushi do Restaurante Taiyo, para uma ação entre amigos. Confira os cliques de Ernesto Suguihara.