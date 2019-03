Folia de matinê no Rio Branco

Carnaval é tempo de alegria e muita folia. No Rio Branco, a festa foi estendida para toda família e trouxe novidades para os pequenos: brinquedão e algodão-doce gratuitos. A matinê de Carnaval do Clube do Rio Branco aconteceu no domingo de feriado (3) e reuniu mais de 350 pessoas no salão social.

“Tivemos um público maior que o do o esperado”, comemora o diretor-social do clube, Thiago Barreto. Após uma década, os eventos sociais foram retomados ano passado pela nova direção. “O Rio Branco tinha tradição em Carnavais na cidade e queremos resgatar essa história. Para o ano que vem, a ideia é promover mais duas noites de baile além da matinê”, comenta Barreto. A expectativa é promover um evento temático todo mês.

Confira os cliques