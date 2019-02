Flashback do Julião no Veteranos

Há 25 anos tocando na noite paulistana e na abertura de shows internacionais de destaque no Brasil, o DJ Vadão foi a grande atração da última edição do Flashback do Julião, que aconteceu no último sábado no Clube dos Veteranos.

Foi uma espécie de retorno ao local onde o tradicional evento aconteceu por vários anos. O público compareceu em peso, como sempre. Um pessoal com idade entre os 30 e os 50 anos que sabe se divertir e curtir o melhor que a música pop produziu entre os anos de 1970 e 90, no Brasil e no mundo.