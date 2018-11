Festa Retrô reúne 300 convidados em Hortolândia

Uma volta aos bons tempos da brilhantina nos deliciosos embalos de sábado à noite! Foi com muita animação que um público de aproximadamente 300 convidados prestigiou no último dia 27, a Festa Retrô. A noite temática de flashback foi a oportunidade de reviver os melhores hits de época, com o Dj Carlão e equipe KC Shunshine Band tocando os sucessos inesquecíveis dos anos 70, 80 e 90. O superencontro entre amigos aconteceu na Chácara Dois Irmãos, no Recreio Alvorada. Muitos entraram no clima e dançaram sob os efeitos de neon, caracterizados com o look inspirado no estilo ousado de época: bolinha, hiponga, peruca, calça boca de sino, entre outros modelitos espetaculares. Bom destacar os petiscos deliciosos e o painel com adereços para fotos dessa noite especial. Eclética registrou belos cliques.