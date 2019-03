Festa para o Bernardo!

O pequeno Bernardo comemorou seu primeiro aniversário ao lado de muitas pessoas especiais no último dia 27 de fevereiro, no Flami’s Kids, em Santa Bárbara d’Oeste. Dono de uma personalidade carinhosa e muito simpático, Bernardo foi um grande presente na vida do papai Roberto e a mamãe Natália. A decoração e os mínimos detalhes, tudo inspirado nos personagens do mundo mágico de Walt Disney, deixaram a festa ainda mais bonita. E até o casal Mickey e Minnie participaram desse momento tão importante!























































































