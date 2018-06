Festa Junina do Instituto Educacional de Americana

Um dos eventos mais tradicionais do Instituto Educacional de Americana aconteceu no último sábado, reunindo um incrível público de 8 mil pessoas nas dependências da escola americanense.

Trata-se da Festa Junina do IEA, que neste ano, além de oferecer comidas e brincadeiras típicas do período, fez um passeio pela cultura brasileira, montando junto aos alunos e professores coreografias que fizeram uma grande viagem pelas várias regiões do Brasil.

A ideia foi mostrar aos presentes, toda a variedade cultural do nosso país. Junto ao Painel de Profissões (maio) e a Roda de Cultura (outubro), a Festa Junina integra o calendário do evento do IEA, numa forma de colocar lado a lado educadores, alunos e familiares em uma grande comunhão pela Cultura, a Educação e o lazer.