Feira Vegana atrai 3 mil pessoas

A 4ª edição da Feira Vegana MNP, realizada no início do mês pelo grupo “Mas Nem Peixinho?”, reuniu cerca de 3 mil pessoas de toda a região no estacionamento do Supermercado São Vicente da Avenida Cillos, em Americana.











































Além de apresentações musicais, o evento também contou com workshop de comida vegana. Com mais de 40 expositores de produtos veganos de todo o estado, o evento também contribuiu com o Projeto Pés Livres, o Hospital Boldrini e com as ONGs (Organizações Não-Governamentais) Animais Têm Voz, Anjos Peludos e Quero adotar um Gatinho. Confira como foi!