Futebol combina com feijoada, samba e sertanejo. Foi assim que aconteceu no último dia 21, em mais uma edição da Feijuca dos Amigos. O evento lotou o espaço do antigo Choppódromo, na Praça das Bandeiras, região central de Sumaré.

Além da deliciosa iguaria – a feijoada com acompanhamentos típicos -, o bom público que lotou o recinto passou uma tarde de domingão pra lá de animada, com música sertaneja ao vivo nas vozes da dupla Jack & Willian e Thiago Lins, e sambou com Samba D´Aninha.

Teve até telão para que todos pudessem assistir a final do Campeonato Paulista e área kids para as crianças. A festa surpreendeu com muita gente bonita e descolada, e superou as expectativas da organização, que já pensa na próxima feijoada.

Eclética conferiu o agito e registrou os cliques