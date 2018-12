Poucas coisas são tão boas quanto um belo almoço de domingo, tendo no cardápio a típica feijoada brasileira. Melhor ainda se esse momento tiver um belo pagode como trilha sonora num cenário de encantar os olhos. Tudo isso teve quem participou da 6ª edição da Feijoada Donna Beleza, que aconteceu na Usina Santa Bárbara no último dia 24 de outubro. Apesar da ameaça de chuva, o evento levou quase 3 mil pessoas ao local. A festa é organizada pelo Donna Beleza Bar e Restaurante, que iniciou a feijoada anual pequena, mas a viu tomar grandes proporções já em seu segundo ano. Hoje, o evento reúne não só um grande público, como atrações musicais de peso. Em 2018, por exemplo, a apresentação principal foi o grupo Art Popular, que trouxe a região seu show comemorativo de 30 anos, com Leandro Lehart comandando o Projeto Breakdown Partido Alto.