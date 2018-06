Feijoada com samba na Sede Náutica do Rio Branco

Domingão, samba e feijoada. Pode haver combinação melhor? Provavelmente a resposta dos participantes da 1ª Feijoada com Samba, que ocorreu na sede náutica do Rio Branco no último dia 20 de maio, será um sonoro não.

O evento superou as expectativas, como confessa o diretor social do Rio Branco, Thiago Barreto: “O espaço da sede náutica do Rio Branco é tradicional, mas haviam poucos eventos até este ano. Nossa intenção, desde que assumimos é mudar isso”, avisa.

Além do tradicional prato brasileiro, o grupo Já Tá Dentro interpretou vários sucessos do samba e pagode. E todos saíram já perguntando quando será o próximo.