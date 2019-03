O CER (Centro Educacional Rebouças), uma importante ONG de Sumaré, promoveu no último dia 10 mais um grandioso evento com foco social: a Feijoada Beneficente com Samba. Foi um almoço maravilhoso, que reuniu muita gente bonita e disposta a colaborar com as causas sociais.

A proposta é angariar fundos em prol do projeto Cozinha Industrial Profissionalizante da entidade, que vem ao encontro da necessidade de formar e qualificar jovens e adultos para o mercado de trabalho. O CER atende crianças e adolescentes menos favorecidos, porém neste caso, vai abrir o leque para ajudar na qualificação das pessoas desempregadas.

Além da tradicional iguaria, que aguça o apetite das pessoas, a feijuca foi animada pela banda Samba de Janela, que fez um tour pelos clássicos do samba brasileiro. E os convidados amaram.

Confira os cliques