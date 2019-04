Esquenta do Sumaré Arena Music 2019

A galera do chapéu levantou poeira do asfalto! Muita gente bonita e descolada lotou o trailler do Sumaré Arena Music 2019, na Praça das Bandeiras, no último dia 30, para prestigiar, cantar e dançar ao som do Esquenta. Sob um sol maravilhoso, o evento foi aperitivo da 7ª edição da festa que começa nesta sexta-feira (5), na Expo Sumaré.



































































+ 25

Resumir Galeria

Foi uma tarde de sábado bastante animada e que se estendeu até a noite, com várias atrações animando o palco, entre elas, a cantora mirim Bárbara Cardoso, de 13 anos, que sacudiu a moçada com muito sertanejo.

O Esquenta contou também com os cantores Vinicius Drumond e Felipe Henrique, entre outros. Destaque para as comitivas que deram show à parte. Além da alegria contagiante, até fizeram churrasco. Eclética conferiu de perto. Veja a agitação do Esquenta.