Encontro Família Kennedy

Há 16 anos os professores do Colégio Estadual Presidente Kennedy – atual Heitor Penteado – se reúnem para relembrar velhas histórias e momentos de grande felicidade. E neste 2018 o encontro aconteceu na manhã do último dia 10 no Clube do Bosque. Cerca de 90 educadores compareceram, vindos muitas vezes de cidades muito distantes de Americana. “O final dos anos 1960 e começo dos 1970 foram épocas marcantes no Kennedy. Era uma escola com um ótimo ensino e um número de alunos que chegava a 4 mil”, conta José Mario Soares, um dos organizadores do evento. Entre lembranças e troca de fotos, a organização conseguiu até levar à festa o velho sofá da diretoria, onde muitos alunos “levados” sentaram antes de levar bronca da direção. “Nos próximos anos estamos planejando ampliar esse encontro, abrindo-o também para os ex-alunos”, adianta José Mario.