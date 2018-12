O 15º Encontro de Ouvintes da Rádio VOCÊ (AM 580) aconteceu no último domingo com um público recorde, na ADC Suzano.

































































































+ 40

Resumir Galeria

Cerca de mil pessoas, vindas de toda a região, marcaram presença nesta grande festa, onde puderam conhecer os locutores da rádio do Grupo Liberal de Comunicação, participar de sorteios de diversos prêmios e ainda curtir de pertinho os shows de artistas consagrados do passado e do presente como Marcelo Costa, Chico Amado & Xodó e Marcos Paulo & Marcelo.

Os dois últimos são filho do cantor Milionário e afilhado de José Rico, respectivamente, o que levou alguns fãs da lendária dupla a ficarem emocionados.

“As pessoas acompanham a gente no rádio e tem a curiosidade de nos conhecer. Esse encontro possibilita essa aproximação”, destacou Cezar Polidoro, radialista da Você (AM 580).