Encontro de Carros Antigos em Nova Odessa

Aqui, quanto mais antigo, melhor! Estamos falando do Encontro de Carros Antigos que agitou a Estação Cultura – antiga Estação Ferroviária – localizada na Praça José Gazzetta, no Centro de Nova Odessa. O evento dos Amigos de Veículos Antigos de Nova Odessa (Avano) faz parte do calendário cultural do município.





























































Assim como nas edições anteriores, o antigomobilismo do dia 17 de março contou com veículos de diversos anos e modelos: Gurgel, Brasília, GMC, F100, Rural, Fuscas, Opalas, o Jipe MB 1943, e o Lincoln Continental que foi da Embaixada do Líbano no Brasil. As relíquias são atrativos especiais, e o encontro recebe público de todas as idades.

Os apreciadores fazem questão de fotografar os belos e conservados carros. Uns veículos ganham o toque especial do dono, como é o caso da Perua Kombi motohome. O Encontro é realizado a cada dois meses, e é uma boa opção de lazer em família. Eclética passou por lá.