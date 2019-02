Encontro da nova diretoria do Cachorro do Mato

A equipe de Enduro Cachorro do Mato, de Americana, realizou no último dia 31 de janeiro sua primeira reunião oficial deste ano. Na ocasião, foi apresentada a nova diretoria para o biênio 2019/2020. A confraternização ocorreu no restaurante Aldeia do Cheff e contou com membros da equipe e de familiares, além da presença dos novos membros, que receberam kits personalizados do grupo, com camisetas, adesivos e chaveiros. Atualmente com cerca de 135 inscritos, a equipe Cachorro do Mato prepara seu primeiro evento de 2019 para o dia 15 de fevereiro: segundo o presidente, Tomaz Migliorelli, será uma trilha noturna, realizada na cidade de Ipeúna.