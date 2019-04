Eclética ganha cara nova no LIBERAL

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

A partir deste domingo, a Eclética tem nova cara e mais conteúdo. A jornalista Jucimara Lima passa a assinar a página, que surge renovada, mais moderna e com presença ampliada nos eventos e nas redes sociais. Além de fotos, o espaço passa a privilegiar também a informação, com novas colunas, entrevistas e dicas aos leitores.

“Eu quero que as pessoas saibam que serei os olhos e ouvidos delas nos grandes eventos”, avisa Jucimara, que desde a formação – há 16 anos – atua no colunismo social.

“Sabe aquela curiosidade que todo mundo tem sobre como as coisas acontecem dentro de um evento, quais os destaques e até mesmo algumas fofoquinhas de bastidores? Eu vou contar tudo isso e muito mais”, adianta ela.

Para a jornalista, a coluna social é uma maneira de registrar a vida e o comportamento de uma sociedade.

“Se olhar uma coluna social da década de 90, por exemplo, você terá uma boa ideia de como as pessoas que viveram naquela época se comportavam, qual era a moda e quais os costumes. A coluna social é, de certa forma, uma maneira de manter viva a memória de uma sociedade. Por esse motivo acho uma editoria tão importante. É um registro histórico”, diz a jornalista.

Com esta visão, a colunista fará questão de estar presente nos principais eventos de Americana e região.

“Quero que as pessoas se sintam prestigiadas”, diz, antecipando que sua cobertura não se resumirá às fotos. “Gosto de ir sempre além, de contar um pouco da história de vida das pessoas que estão ali”.

Além do conteúdo diário no impresso, a Eclética será atuante nas redes sociais. A colunista diz que vai “usar e abusar” de vídeos e interagir com os leitores. “Convido as pessoas a ficarem ligadas nas redes sociais porque teremos muito conteúdo”.

VISUAL. A Eclética será diária e aos domingos ocupará página dupla. O editor de arte do LIBERAL, Fábio Natali, explica que às sextas-feiras ela trará uma coluna dedicada às opções de lazer para o final de semana.

O projeto também contempla espaço para entrevistas com personalidades da cidade e flagrantes espontâneos com legendas na própria foto.

“O projeto gráfico é uma moldura. No caso da coluna social, o destaque será sempre para a informação e para as pessoas que estarão ali”, avalia.

O editor-executivo do LIBERAL, João Colosalle, diz que as novidades atendem a anseios da comunidade leitora.

“A Eclética é, historicamente, uma das páginas mais lidas e prestigiadas do jornal. Traremos o melhor conteúdo, seja no papel ou nas plataformas digitais”, garante.