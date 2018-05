Divas Party do Condomínio Garnet

Um grupo de mulheres moradoras do Condomínio Garnet, no Jardim São Paulo, organizou uma confraternização bastante agradável no último dia 4 de maio. Com a presença de DJ e um cardápio bastante variado de pizzas e salgados, o encontro foi uma espécie de boas-vindas às novas moradoras e um momento de descontração às que já vivem no condomínio. O sucesso foi tanto, que elas já pensam em organizar novos eventos similares, criando um clima de eterna irmandade entre “as vizinhas”.