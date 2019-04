Comemoração do Dia do Jipe e do Jipeiro em Americana

Conta a lenda que o dia 4 de abril foi escolhido para celebrar o Dia do Jipe e também o do jipeiro, para fazer referência ao tipo de tração comum em veículos dessa categoria, a 4×4. Em Americana, mais uma vez, a data foi comemorada pelo Clube Coyotes OffRoad, um clube de amigos jipeiros da cidade e região.



















































A data foi celebrada com uma “Jeepeata”, um passeio de jipes, realizado exatamente no dia 4. Ao todo, 55 jipes participaram da ação, cujo roteiro seguiu pelas principais vias da cidade como a Avenida da Saudade, a Avenida Antônio Lobo, Avenida Brasil, Avenida de Cillos, Rua Fernando de Camargo, Avenida Paulista, entre outras.

O ponto de saída e de volta, foi a Avenida Nossa Senhora de Fátima, onde está localizada a concessionária Jeep de Americana, que foi parceira do evento e sede da animada confraternização pós passeio.

No cardápio do jantar, galinhada caipira assinada pelo expert Edilson Bissoli, muito chopp gelado, água, suco e refrigerante. Super familiar, a cada edição esse encontro se torna mais alegre e com proporções maiores.

Cerca de 190 pessoas participaram do encontro na quinta-feira. No dia seguinte, o telefone e as redes sociais do presidente do clube, Glauber Casagrande não pararam de tocar. Sobraram elogios! Em tempo, parabéns aos jipeiros pelo dia. Confira como foi!