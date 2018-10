Tradicional desfile da Coasseje

O Espaço Le Blanc, em Americana, recebeu o sofisticado desfile anual da Coasseje, que este ano arrecadou cerca de R$ 40 mil para as obras necessárias no CAM (Centro de Atendimento ao Migrante) e no próprio Coasseje, entidade assistencial nascida em 2001 e ligada ao Conselho Deliberativo do Centro Espirita Seareiros de Jesus.

Hoje, o projeto trabalha em iniciativas de adoção e acolhimento de crianças, junto a Vara da Infância da cidade. Cerca de 400 convidados puderam apreciar um requintado desfile de moda realizado em parceria com lojas da cidade.





































































































































+ 58

Resumir Galeria

Na abertura, uma bela apresentação da Orquestra Sinfônica de Americana, sob a regência do maestro Álvaro Peterlevitz, encantou os presentes com uma seleção de obras clássicas e populares. Ou seja, uma noite perfeita para quem estava ali fazendo o bem.