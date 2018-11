Confira fotos da 2ª edição do ‘Rock na Causa’

O palco do Novo Pátio da Usina Santa Bárbara recebeu no fim de setembro a segunda edição do Rock na Causa, que destinou parte da renda e dos alimentos arrecadados para Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste. O festival teve 13 horas de duração, com bandas ao vivo, foodtrucks com diferentes opções de comida, além da presença da BeerStation Heineken, um caminhão com milhares de litros de chopp. O evento foi animado e reuniu centenas de amantes do gênero musical! Confira as fotos!