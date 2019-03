A Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss de Nova Odessa prestou uma linda homenagem na véspera do Dia Internacional da Mulher. O Concerto para Elas aconteceu na noite do dia 07 de março na Praça Central José Gazzetta. A apresentação contou com a participação de bom público, que aproveitou para prestigiar as barracas e food trucks que se instalam toda quinta. O evento com direito a bolo e parabéns, já que a feira noturna completou um ano na data, teve como intuito homenagear as mulheres pelo dia mais que especial, com um repertório voltado especialmente para o universo feminino, entre as músicas, Maria, Maria, de Milton Nascimento; Ave Maria do Morro, de Herivelto Martins; Mulher Brasileira, de Benito de Paula e Concerto de Amor, de Jacob de Han. A Banda apresentou também uma seleção de Dorival Caymmi, com arranjos de Ciro Pereira.

